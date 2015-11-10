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حملة للرقابة الإدارية والتموين على المجمعات الاستهلاكية بالعاشر من رمضان

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حملة للرقابة الإدارية والتموين على المجمعات الاستهلاكية بالعاشر من رمضان حملة للرقابة الإدارية والتموين على المجمعات الاستهلاكية بالعاشر من رمضان
شنت الرقابة الإدارية ومباحث تموين العاشر من رمضان حملة على المجمعات الاستهلاكية بالعاشر من رمضان فى المجاورة الـ14 والـ10 والمجاورة الأولى والثالثة، وعمل لقاءات مع المواطنين لبحث مشاكلهم مع المجمعات الاستهلاكية.

وقامت الحملة بالتفتيش على شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بعد تعدد الشكاوى من الإغلاق الدائم وعدم توفر السلع الأساسية، وكشفت الحملة برئاسة الرائد خالد مسلم، رئيس الرقابة الإدارية بالعاشر من رمضان، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، أن المجمع الاستهلاكى بالمجاورة 14 مغلق وتم تحرير المحاضر الخاصة بالإغلاق واستمرت الحملة لأكثر من 4 ساعات.

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مصر 365