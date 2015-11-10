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كوبر يتحدث عن دور صلاح وكهربا في خطة المنتخب.. ثنائي الارتكاز القوي ولاعبين ليسوا مغرورين

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كوبر يتحدث عن دور صلاح وكهربا في خطة المنتخب.. ثنائي الارتكاز القوي ولاعبين ليسوا مغرورين كوبر يتحدث عن دور صلاح وكهربا في خطة المنتخب.. ثنائي الارتكاز القوي ولاعبين ليسوا مغرورين

قبل بداية رحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، كان على هيكتور كوبر أن يشرح للجمهور المصري العديد من الأمور عن الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب المصري.

ستواجه تشاد في مباراتين ذهابا وإيابا يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الجاري، في المرحلة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

كوبر تحدث لموقع “360 Sport” حول غياب الجمهور عن المدرجات، والخطة التي سيستخدمها مع منتخب مصر، وعن اللاعبين الذين يرى فيهم العمود الفقري للمنتخب في الفترة المقبلة.

وكل ما يلي على لسان هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر.

"لا نستحق خوض مبارياتنا بدون جمهور، فالمشجعون هم القلب النابض لكرة القدم، أما حاليا فأشعر أن اللاعبون عندما يسجلون هدفا لا يكونوا سعداء لأنهم لا يسمعون صيحات الجمهور".

"الجمهور مثل البهارات بالنسبة للطعام، والكرة بدون جمهور مثل الطعام السيئ، ولذلك فجميعنا في مصر نعمل لحل الأزمات وإعادة الجمهور للمدرجات ليكونوا أكبر داعم لنا".

"الشعب يعاملني بصورة رائعة في مصر، ورغم أن الأوضاع ليست مثالية هناك، لكنني اتخذت كل تدابير الأمن وأنا متأكد أن قراري كان صائبا بتدريب منتخب مصر".

كوبر تحدث أيضا عن الخطة المناسبة لمنتخب مصر والنجوم الذين سيعتمد عليهم..

وقال كوبر: "حتى الأن أعتقد أن خطة 4/4/2 هي الأنسب لمنتخب مصر، ولاعبان بحجم محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد صلاح في غاية الأهمية للفريق في أي خطة".

"محمد صلاح لاعب رائع ومهم لأي فريق، ورغم أنه يلعب معنا كمتوسط ميدان هجومي، فيما يلعب مع روما كجناح، لكن التغيير في المراكز لا يزعجنا".

"نحن بحاجة أيضا لثنائي ارتكاز في وسط الملعب قوي، وأرى أن محمد النني وطارق حامد يوجد بهما تلك المواصفات التي أبحث عنها، والرائع أنهما مطيعان ويتكيفان مع طريقة اللعب التي أريدها".

"ما يميز منتخب مصر هو أن لاعبوه محترمون وليسوا مغرورين، وهذا الأمر مهم في المطلق، ورغم أننا لا نقضي سويا وقتا طويلا، لكنني دائما أحاول أن يكونوا سعداء حين يتواجدون معي".

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