"ناسا" تلتقط صورة فضائية للإعصار "ميج" المتسبب فى وفاة 13 قتيل باليمن

>نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة التقطتها الاقمار الصناعية للإعصار "ميج" الذى ضرب محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية فى المحيط الهندى أمس الاول الى 13 قتيلا بينهم 3 أطفال وإصابة العشرات.

وقالت الوكالة عبر صفحتها على الانترنت ،انه للمرة الثانية خلال أسبوع، انتقل اعصار كبير نحو شبه الجزيرة العربية والأراضى اليمنية ، مضيفة انه ليس شائع الحدوث أن يضرب اعصار دولة مرتين فى أسبوع واحد مؤكدة ان هاذين الإعصارين لم يسبق لهما مثيل بالمنطقة.

واضافت ان الإعصار Megh ضرب بالفعل محافظة سقطرى، حيث كانت العاصفة اول أمس بسرعة الرياح تقدر تقترب من 125 ميلا في الساعة كما بلغت سرعة الإعصار أمس حوالي 85 ميلا في الساعة

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