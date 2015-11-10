معاناة أهالى العامرية وبرج العرب من انقطاع مياه الشرب 7 أيام

عانى أهالى منطقة العامرية وبرج العرب من انقطاع مياه الشرب لـ7 أيام متواصلة عقب النوة التى ضربت محافظة الإسكندرية الأسبوع الماضى، وغرق معظم قرى ونجوع غرب الإسكندرية.

ويستغيث الأهالى بحى غرب ورئاسة الوزراء بضرورة فتح مياه الشرب، نظرا لحالة الجفاف التى يعانون منها بعد انتهاء النوة وانقطاع مستمر للمياه التى لا يمكن الاستغناء عنها.

وقالت سيدة من الأهالى إنها تملأ الأوانى من صنبور عمومى بمنطقة العامرية، وهو المكان الوحيد الموجود به مياه ويتزاحم عليه جميع الأهالى يوميا ليحصلوا على مياه الشرب، ووصفت المشهد بالمهزلة بسبب المشاجرات والتزاحم يوميا منذ أذان الفجر وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.