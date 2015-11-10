رئيس جامعة كفر الشيخ يدعو الشباب للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

نظمت جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة لقاءً بكلية التجارة، لدعم المشاركة السياسية تحت شعار "انزل شارك".

جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة ومحمد عبد المقصود مدير عام الشباب والرياضة والمستشار ماجد الحبشى المستشار بمجلس الدولة.

وأوضح محمد عبدالمقصود مدير عام الشباب والرياضة أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات القادمة والاختيار الصحيح للمرشح الذى يناسب المرحلة الحالية.

وطالب الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة بضرورة مشاركة الشباب للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات القادمة، وتناول المستشارماجد الحبشى المستشار بمجلس الدولة كيفية الاختيار ودور الوكلاء باللجان.



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