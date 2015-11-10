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بالصور.. أحياء الإسكندرية تواصل رفع المياه والاستعداد لـ"النوة" المقبلة

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بالصور.. أحياء الإسكندرية تواصل رفع المياه والاستعداد لـ"النوة" المقبلة بالصور.. أحياء الإسكندرية تواصل رفع المياه والاستعداد لـ"النوة" المقبلة
تواصل أحياء الإسكندرية، أعمال رفع المياه المتراكمة فى الشوارع نتيجة الأمطار الغزيرة فى موجة الطقس التى ضربت البلاد الثلاثاء الماضى.

ورفع عمال حى ثان المنتزه تحت إشراف اللواء عادل سلامة، رئيس الحى، تراكمات المياه من شارع 25، وأمام مزلقان البحرية بطوسون.

وبدأ العاملون بحى الجمرك، تحت إشراف اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك، ومعاون المرافق ومدير منطقة صرف الجمرك، فى تنفيذ خطة التطهير للمطابق و"الشنايش" بنطاق الحى وترميم المطابق، وجار العمل على تنفيذ الخطة لتحقيق أعلى معدل أداء، والاستعداد للنوة المقبلة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365