محافظ مطروح يعقد لقاء خدمة المواطنين وصرف 1,3 مليون جنيه علاج ومساعدات

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، لقاء خدمة المواطنين لبحث مشاكل المواطنين وحلها للتخفيف من أعبائهم، بحضور السيد إمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير المساعد ورؤساء مجالس المدن ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

عرضت رجاء سالم مدير إدارة خدمة المواطنين، خلال اللقاء جهود المحافظة في حل مشاكل المواطنين والاستجابة لها خلال الفترة من 17سبتمبر إلى 10 نوفمبر الجاري ومنها :تقديم علاج ورعاية صحية من خلال خطابات لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج 201 حالة بتكلفة مليون و94 ألف جنيه ، ومساعدات علاج شهري لـ 36 مواطن بتكلفة 58 ألف جنيه ، ومعونة عربان بمبلغ 69 ألف جنيه ومساعدات شهرية لـ 26 مواطن بمبلغ 23 ألف جنيه ، ومساعدات مالية بمبلغ 36 ألف جنيه ومساهمة في مصاريف زواج 5 فتيات بمبلغ 6 ألاف جنيه

وتناول اللقاء بحث مشاكل عدد من المواطنين في القطاعات المختلفة وردود الجهات المختصة بشأنها، وصدق محافظ مطروح على توفير مساكن لإيواء 2 من المواطنين مع إعانة شهرية لهما نظرا لظروفهما الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

كما وجه إلى رئيس مدينة مرسى مطروح، بسرعة تنفيذ عدد من الإزالة للتعديات بمناطق مختلفة بمطروح ودراسة التماس مواطنة، بسداد متأخرات مستحقة على شقة زوجها وتحويل عقد الشقة باسمها، نظرا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، والتنسيق مع هيئة المساحة بشأن عرض شارع بإحدى الجمعيات التعاونية للإسكان.

كما وجه المحافظ بسرعة شراء وتوفير صناديق للقمامة، بأحجام مناسبة يسهل رفعها ونقلها بالسيارات بجميع إنحاء مطروح.

كما صدق المحافظ على إعادة مُدرسة فصل واحد متعاقدة للعمل، نظرا لظروفها الاجتماعية والاقتصادية وتوفير 3 وظائف بأجر يومي، بإحدى مشروعات المحافظة لثلاث مواطنين نظرا لظروفهم الاجتماعية، والموافقة على ندب رائدة ريفية إلى محافظتها نظرا لظروفها الصحية

>أكد محافظ مطروح صعوبة نقل أو ندب أي مدرس، قبل منتصف العام الدراسي، مع دراسة مديرية التربية والتعليم والتنظيم والإدارة بالمحافظة، لكل حالة على حدة مع الالتزام بالقوانين المنظمة و مراعاة ظروفها الإنسانية، في ظل العجز الشديد في التدريس على مستوى المحافظة والبالغ 2500 مدرس، في التخصصات التعليمية المختلفة حفاظاً على انتظام سير العملية التعليمة بالمحافظة.

>وقال محافظ مطروح، انه يسعى في حل مشكلات ومطالب عدد من المواطنين بالعمل في شركات البترول أو إدراجهم ضمن العمالة الفنية مع التنسيق بين المحافظة ووزارة البترول والشركات العاملة بالمحافظة

وأكد المحافظ أن الإسراع في بحث وحل مشاكل المواطنين كحق للمواطن وواجب على كل مسئول هي أولى أولوياته مع استعداده لمقابلة الموطنين بمكتبه في أي وقت لحل أي مشكله مع اعتماده على سياسة الباب المفتوح.



>