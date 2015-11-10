بالصور.. تكريم فرقة مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة

كرم الدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرقة مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، لمشاركتها المتميزة بالعرض المسرحى "مغامرة رأس المملوك جابر" فى ملتقى أرفود الدولى السادس للمسرح بالمغرب، فى الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الماضى بمشاركة 3 دول هى المغرب ومصر وفرنسا.

وقال المهندس عبد الجليل جاد الحق، مدير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، فى تصريحاتٍ له، إن مصر حصدت جائزتى أفضل مخرج وأفضل ممثل مسرحى عن العرض.

وأكد عبد الجليل، أن رئيس القصور الثقافية، كرم المخرج أحمد شحاتة، والممثل عبد الناصر ربيع، لحصولهما على المركز الأول فى الإخراج والتمثيل بالملتقى، بحضور الشاعر أشرف عامر، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والفنان الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسالم الشربينى، مدير عام القصور المتخصصة.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، خلال الاحتفال أن الهيئة سوف تبدأ بخطة إصلاح كبيرة وشاملة لجميع المسارح فى قصور وبيوت الثقافة، التى من خلالها يبدأ الشباب فى تقديم إبداعاتهم التى تهدف للرقى بالمستوى الفنى وتعميق قيم الانتماء وحب الوطن، وتمنى أن تحتضن مسارح القصور والبيوت فرق المسرح المستقل والسينما المستقلة لما لها من حقوق فى إظهار واكتشاف مواهبهم.

المخرج أحمد شحاتة أعرب عن سعادته بحصول مصر على جائزتى الإخراج والتمثيل، وقال فى تصريحات صحفية: "إذا كانت لجنة التحكيم منحتنى جائزة الإخراج، ففنانو فرقة شبرا الخيمة المسرحية هم من تعلمت على أيديهم فن المسرح منذ الصغر وهم من منحونى تأشيرة الدخول لعالم الإخراج المسرحى والتميز فيه".

وأضاف شحاتة: "كانت منافسة شريفة ونبيلة وحقيقية وقوية، وكم أحببت المغرب بشعبه وتحضره والتزامه ووعيه وثقافته، وتحيا مصر وكل شعوب العالم العربى بلا استثناء".



>