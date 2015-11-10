أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تكريم فرقة مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة

Google+ Print
بالصور.. تكريم فرقة مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة بالصور.. تكريم فرقة مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة
كرم الدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، فرقة مسرح قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، لمشاركتها المتميزة بالعرض المسرحى "مغامرة رأس المملوك جابر" فى ملتقى أرفود الدولى السادس للمسرح بالمغرب، فى الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الماضى بمشاركة 3 دول هى المغرب ومصر وفرنسا.

وقال المهندس عبد الجليل جاد الحق، مدير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، فى تصريحاتٍ له، إن حصدت جائزتى أفضل مخرج وأفضل ممثل مسرحى عن العرض.

وأكد عبد الجليل، أن رئيس القصور الثقافية، كرم المخرج أحمد شحاتة، والممثل عبد الناصر ربيع، لحصولهما على المركز الأول فى الإخراج والتمثيل بالملتقى، بحضور الشاعر أشرف عامر، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والفنان الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وسالم الشربينى، مدير عام القصور المتخصصة.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، خلال الاحتفال أن الهيئة سوف تبدأ بخطة إصلاح كبيرة وشاملة لجميع المسارح فى قصور وبيوت الثقافة، التى من خلالها يبدأ الشباب فى تقديم إبداعاتهم التى تهدف للرقى بالمستوى الفنى وتعميق قيم الانتماء وحب الوطن، وتمنى أن تحتضن مسارح القصور والبيوت فرق المسرح المستقل والسينما المستقلة لما لها من حقوق فى إظهار واكتشاف مواهبهم.

المخرج أحمد شحاتة أعرب عن سعادته بحصول مصر على جائزتى الإخراج والتمثيل، وقال فى تصريحات صحفية: "إذا كانت لجنة التحكيم منحتنى جائزة الإخراج، ففنانو فرقة شبرا الخيمة المسرحية هم من تعلمت على أيديهم فن المسرح منذ الصغر وهم من منحونى تأشيرة الدخول لعالم الإخراج المسرحى والتميز فيه".

وأضاف شحاتة: "كانت منافسة شريفة ونبيلة وحقيقية وقوية، وكم أحببت المغرب بشعبه وتحضره والتزامه ووعيه وثقافته، وتحيا مصر وكل شعوب العالم العربى بلا استثناء".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»