بالصور.. محافظ ومدير أمن مطروح يفتتحان المدينة المرورية للأطفال

افتتح اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء المدينة المرورية للأطفال بإدارة المرور بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومدير إدارة المرور وعدد من قيادات المديرية.

وتهدف إدارة المرور إلى تعليم الأطفال مبادئ القيادة وقوانين المرور من سن 5 سنوات، بالتزامن مع اليوم العالمى لضحايا حوادث الطرق، الموافق 9 أكتوبر من كل عام.

ووجه المحافظ بضرورة توفير كل الإمكانيات، لنجاح عمل المدرسة المرورية الجديدة مع ضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لاستفادة أكبر عدد من الطلاب، لخلق جيل على دراية بقواعد المرور.

وتفقد المحافظ ومدير الأمن إدارة المرور وتابعا إجراءات استخراج تراخيص السيارات، بداية من تقديم الأوراق وحتى الانتهاء من استخراج الرخصة، ووجه المحافظ بضرورة إنشاء مظلات وأماكن انتظار للمواطنين خاصة كبار السن والسيدات تيسيرا عليهم.

وقرر المحافظ صرف مكافأة لجميع العاملين بإدارة المرور، نظرا لجهودهم فى تقديم خدمات مميزة للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وطالب مدير أمن مطروح بضرورة إنشاء مكتب استعلامات لإرشاد المواطنين بمراحل استخراج رخص القيادة وتسيير السيارات.



>