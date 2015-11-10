أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و10 كيلو بانجو بدراو أسوان

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و10 كيلو بانجو بدراو أسوان ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و10 كيلو بانجو بدراو أسوان
تمكنت مباحث دراو بأسوان اليوم، من القبض على عاطل بحوزته سلاح آلى وذخيرة و10 كيلو من نبات البانجو المخدر، تحرر محضر شرطى بالواقعة تمهيدا لإخطار نيابة المركز.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن رجال المباحث من ضبط المدعو ناصر. م 30 سنة عاطل وبحوزته 203 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كجم وسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و 2 خزينة حديدية و36 طلقة من نفس العيار.

وعند مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، حسبما أفادت الشرطة، وتحرر بذلك المحضر 1901 إدارى مركز دراو وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365