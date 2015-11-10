ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية و10 كيلو بانجو بدراو أسوان

تمكنت مباحث دراو بأسوان اليوم، من القبض على عاطل بحوزته سلاح آلى وذخيرة و10 كيلو من نبات البانجو المخدر، تحرر محضر شرطى بالواقعة تمهيدا لإخطار نيابة المركز.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان إخطارا بتمكن رجال المباحث من ضبط المدعو ناصر. م 30 سنة عاطل وبحوزته 203 لفافة مختلفة الأحجام من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كجم وسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 و 2 خزينة حديدية و36 طلقة من نفس العيار.

وعند مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، حسبما أفادت الشرطة، وتحرر بذلك المحضر 1901 إدارى مركز دراو وجارى العرض على النيابة العامة.