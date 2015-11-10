المتهمون بقضية "اقتحام قسم التبين" وأعضاء الدفاع يصفقون لـ3 شهود

صفق المتهمون من داخل القفص وأعضاء هيئة الدفاع لثلاثة من شهود الإثبات الذين حضروا بجلسة اليوم بقضية اقتحام قسم التبين، وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى، وأدلى الشهود بأقوالهم أمام المحكمة فتلاحظ للقاضى وجود تناقض بأقوالهم، فأخبره الشهود أنهم مصرون على أقوالهم.

وسألهم القاضى عن تناقض أقوالهم أمام المحكمة، فأكد الشهود أنهم مصرون على أقوالهم التى أدلوا بها أمام المحكمة، فقام القاضى بتوجيه تهمة الشهادة الزور لهم جميعا، ومن المقرر أن يصدر قرار بعد قليل بحبسهم، وهم كل من من "أحمد أبو زيد"، و"عادل أبو زيد" محبوسان احتياطيا على ذمة قضية مقاومة السلطات، والمتهم الثالث يدعى "أمين عبد المنصف أمين" مسجون لمدة خمس سنوات على ذمة قضية تجارة مخدرات.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.