أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المتهمون بقضية "اقتحام قسم التبين" وأعضاء الدفاع يصفقون لـ3 شهود

Google+ Print
المتهمون بقضية "اقتحام قسم التبين" وأعضاء الدفاع يصفقون لـ3 شهود المتهمون بقضية "اقتحام قسم التبين" وأعضاء الدفاع يصفقون لـ3 شهود
صفق المتهمون من داخل القفص وأعضاء هيئة الدفاع لثلاثة من شهود الإثبات الذين حضروا بجلسة اليوم بقضية اقتحام قسم التبين، وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى، وأدلى الشهود بأقوالهم أمام المحكمة فتلاحظ للقاضى وجود تناقض بأقوالهم، فأخبره الشهود أنهم مصرون على أقوالهم.

وسألهم القاضى عن تناقض أقوالهم أمام المحكمة، فأكد الشهود أنهم مصرون على أقوالهم التى أدلوا بها أمام المحكمة، فقام القاضى بتوجيه تهمة الشهادة الزور لهم جميعا، ومن المقرر أن يصدر قرار بعد قليل بحبسهم، وهم كل من من "أحمد أبو زيد"، و"عادل أبو زيد" محبوسان احتياطيا على ذمة قضية مقاومة السلطات، والمتهم الثالث يدعى "أمين عبد المنصف أمين" مسجون لمدة خمس سنوات على ذمة قضية تجارة مخدرات.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365