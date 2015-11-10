رئيس بنك مصر: 2 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ12.5% فى ثالث يوم

قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، إن حصيلة اليوم الثالث لبيع شهادات الإدخار لمدة 3 سنوات، حتى الساعة السادسة، بلغت أكثر من 2 مليار جنيه.

وأكد الإتربى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، أن الفروع والوحدات المصرفية التابعة لمصرفه والبالغة أكثر من 500، مستمرة فى بيع "شهادة القمة" ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة بمعدل فائدة 12.5% سنويًا، ويصرف شهريًا، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على الشراء.

وأضاف رئيس بنك مصر، أن باب الاكتتاب فى الشهادات التى تعد الأعلى فى سعر الفائدة فى السوق المصرفية مفتوح لفترة تمتد حسب ظروف وتقييمات السوق، مؤكدًا أن تلك الشهادة تعمل على تعزيز مفهوم "الشمول المالى"، بزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفى، وأن حصيلة اليومين الماضيين بلغت 2.2 مليار جنيه.

ويعد سعر الفائدة الأعلى حاليًا على الأوعية الإدخارية فى السوق المصرية، ليشير إلى تغير كبير سوف يطول حركة الاقتصاد والسيولة خلال الشهور القليلة القادمة، ويؤثر على مستوى التضخم خلال الفترة القادمة، ويتيح هذا التحريك لأسعار الفائدة بنحو 2.5% عن متوسط الفائدة فى السوق، ليصبح السعر 12.5% يتيح لفوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، ملاذًا استثماريًا هامًا يعمل على تنميتها بشكل شهرى يساعد فى التغلب على أعباء المعيشة ويسهم فى مواجهة مصاعب التضخم وارتفاع الأسعار الذى حدث خلال الشهور الماضية.

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالًا كبيرًا من جمهور العملاء نظرًا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.

وأعلن بنك مصر، والذى يستحوذ على نحو 18% من حجم ودائع القطاع المصرفى المصرى، طرح وعاء ادخارى جديد باسم "شهادة القمة" ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة بمعدل فائدة 12.5% سنوياً، وصرف شهريًا ويتم احتساب العائد اعتبارًا من تاريخ اليوم التالى لشراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين.

وصرف العائد من الممكن أن يتم عن طريق بطاقات الخصم الفورى، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة، فضلاً على إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الشراء، وأخيرًا يمكن شراء الشهادة من أى فرع من فروع البنك والتى يصل عددها إلى أكثر من 500 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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