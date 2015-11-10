الملك سلمان يستقبل بان كى مون قبيل انطلاق القمة العربية اللاتينية الرابعة

توافد زعماء الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إلى مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالعاصمة السعودية الرياض.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، زعماء الدول العربية واللاتينية، الذى كان أول الحضور بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات، الرئيس اليمنى عبد ربه هادى منصور، وتمام سلام رئيس وزراء لبنان، ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، والرئيس الفلسطينى محمود عباس ابو مازن، والرئيس السودانى عمر البشير، والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

- بعد قليل.. انطلاق أعمال القمة العربية اللاتينية بالرياض بمشاركة السيسى

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