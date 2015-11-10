بورتو.. الفريق الوحيد الذي لم يهزم في كبرى البطولات الأوروبية

(إفي): بعشرة انتصارات وأربعة تعادلات في جميع المنافسات، أصبح بورتو هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في كبرى البطولات الأوروبية، حيث لم يخسر أي مباراة في الدوري البرتغالي أو في أوروبا.

وبين الدوريات الكبرى في أوروبا (إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا والبرتغال)، يعد فريق "التنانين" هو الوحيد الذي يحافظ على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم، بعد سقوط ريال مدريد الأحد على ملعب إشبيلية بالليجا الإسبانية 3-2.

وحافظ بورتو على سجله بعد فوزه الأحد أمام فيتوريا سيتوبال بهدفين نظيفين.

وفي الدوري المحلي، يحتل بورتو وصافة الجدول بفارق خمس نقاط عن سبورتنج لشبونة، حيث جمع 21 نقطة من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وفي دوري الأبطال حقق بورتو ثلاثة انتصارات (أمام تشيلسي ومرتين أمام مكابي تل أبيب) وتعادل أمام دينامو كييف.

وفي كأس البرتغال فاز بورتو في الدور الثالث على منافسه فارزيم (2-0).

وكان بورتو بقيادة مدربه الإسباني خولين لوبيتيجي وحارسه العملاق إيكر كاسياس، قد حطم الشهر الماضي الرقم القياسي للنادي نفسه بقيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو، بعدما حقق الانتصار رقم 20 على التوالي بملعبه دو دراجاو، وهو الرقم الذي انتهى قبل أسبوعين بعد تعادل الفريق أمام سبورتنج براجا بدون أهداف.