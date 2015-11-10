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شكري يلتقي بوزير الخارجية الليبي لبحث مجمل العلاقات بين البلدين

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شكري يلتقي بوزير الخارجية الليبي لبحث مجمل العلاقات بين البلدين شكري يلتقي بوزير الخارجية الليبي لبحث مجمل العلاقات بين البلدين

شكري يلتقي بوزير الخارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري أمس 9 نوفمبر بوزير الخارجية الليبي محمد الدايري، وذلك على هامش مشاركتهما في الأعمال التحضيرية للقمة العربية – اللاتينية بمدينة الرياض، حيث تناول الوزيران التطورات على الساحة الليبية وخاصة فيما يتعلق باتفاق الصخيرات وكذلك مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.
> وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء علي الأهمية التي توليها للتطورات في ليبيا, مشيراً إلي إستراتيجية مصر الواضحة في ليبيا والقائمة علي دعم مصر للجهود الأممية لإحلال الاستقرار هناك، ومشدداً علي ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات للحيلولة دون العودة إلي المربع الأول حال التأخر في تنفيذ هذا الاتفاق الذى تدعمه الأطراف الدوليه المختلفة.
> من جانبه أكد الوزير الليبي على أهمية العلاقات المصرية- الليبية وعلى الدور المصري الهام والمساند لاستقرار المجتمع الليبي والهادف للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، ودعم جهود مكافحة الارهاب فى ليبيا.

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