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إصابة 7 في حادث انقلاب سياره نقل بالمنيا

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إصابة 7 في حادث انقلاب سياره نقل بالمنيا إصابة 7 في حادث انقلاب سياره نقل بالمنيا

انقلاب سيارة نقل – أرشيفية

أصيب 7 عمال إثر سقوط السيارة ربع نقل محملة بمحصول القصب بترعة الإبراهيمية بزمام مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اللواء حسن سيف، إخطارًا من عمليات النجدة تتضمن بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بمحصول القصب بترعة الإبراهيمية، ووقوع مصابين.

بالإنتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين انقلاب السيارة بترعة الإبراهيمية وإصابة مستقليها كل من ” أحمد راضي” 25 سنة”، “أحمد محمد” 31 سنة، “أيمن كامل” 30 سنة، “صابر حسن” 41 سنة، “علي محمد” 32 سنة ، “محمد عبد السميع” 31 سنة، و”محمود محمد” 41 سنة، و جميعهم عمال و مصابون بإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دير مواس المركزي، و تحرر محضر بمقضتي الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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