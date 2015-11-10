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تشكيل لجنة لإزالة الأشجار المعرضة للسقوط في مدارس الأقصر‎

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تشكيل لجنة لإزالة الأشجار المعرضة للسقوط في مدارس الأقصر‎ تشكيل لجنة لإزالة الأشجار المعرضة للسقوط في مدارس الأقصر‎

مدرسة – أرشيفية

طالب أولياء أمور مدرسة طيبة الابتدائية بمدينة الأقصر، بإزالة الأشجار التي تمثل خطورة على حياة التلاميذ بعد سقوط شجرة في فناء المدرسة، ليلة أمس، أسفرت عن تحطيم جزء من السور المحيط بالمدرسة.

قال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه كلف مسئولي هيئة الأبنية التعليمية بسرعة التوجه للمدرسة لإصلاح السور والاطمئنان على الأوضاع حفاظًا على سلامة التلاميذ.

وأكد بخيت، على أن الشجرة سقطت مساء أمس بعد انتهاء اليوم الدراسي وذهاب التلاميذ.

كما أضاف أنه جرى  تكوين لجنة لفحص الأشجار، في كل مدارس المحافظة، وإزالة كافة الأشجار المعرضة للسقوط في ظل موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد.

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