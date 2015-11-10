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مصرع طالب بطلق ناري بطريق الخطأ في المنيا

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مصرع طالب بطلق ناري بطريق الخطأ في المنيا مصرع طالب بطلق ناري بطريق الخطأ في المنيا

جثة – أرشيفية

لقى طالب جامعي مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزة أحد أصدقائه بقرية البيهو بمركز سمالوط شمال المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد محمد أبو الليل، مأمور مركزشرطة سمالوط، بمقتل طالب جامعي بطلق ناري عن طريق الخطأ بناحية البيهو التابعة لدائرة المركز.

وبإنتقال رجال المباحث الجنائية، تبين مقتل “محمود م ع” 19 سنة، طالب بكلية الآداب جامعة المنيا، بطق ناري خرج عن طريق الخطأ خلال عبثه ببندقة خرطوش غير مرخصة، ملك صديقه “محمد م إ”، 19 سنة، طالب بكلية السياحة والفنادق.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنيا العام، و حرر محضرًا بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وضبط السلاح المستخدم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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