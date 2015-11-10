فيديو | محمد عساف: كنت أحلم بالغناء في الأوبرا المصرية .. والمعاناة عشتها ولا أتقمصها

كشف المطرب الفلسطيني، محمد عساف، أن مسار حياته كاد أن يتغيّر في الدقائق التي سبقت ظهوره على مسرح اختبار ستار أكاديمي للمرة الأولى، إذ أكتفت اللجنة بأعداد المتقدمين قبل وصوله بدقائي ليجد نفسه يواجه مصير العودة مرة أخرى.

> وأوضح عساف خلال لقاءٍ له ببرنامج “يوم جديد” المٌذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامية رنا هويدي، إنه واجه صعوبة بالغة للسفر لمصر، قائلاً: “استطعت أن أسافر بطلوع الروح”.

> وأستطرد عساف: “وصلت القاهرة الساعة 8,30 صباحاً، لأجد اللجنة اكتفت بالعدد وعدم قبول المزيد”، أردف أنه بدأ يشعر بأن حلمه يضيع، مستطرداً: “شعرت للحظة باليأس وقلت لنفسي سأعود لغزة مرة أخرى”.

وقرر عساف أن يقفز فوق السور ليقدم نفسه للجنة، وبالفعل احتجاز السور ليجد خلفه أفراد الأمن يطاردونه، وأمسكوا به، وتابع قائلا: “قصص لهم موقفي فتعاطفوا معي وتركوني أمر” ، إلا أنه ظل يواجه مشكلة اكتفاء اللجنة بأعداد المتقدمين، وتم توزيع الأرقام على المشاركين.

وتابع عساف: ” دخلت وقررت أن ألفت انتباه الحاضرين، وقمت بالغناء”، مضيفاً أنه وجد عدد من الشباب التفوا حوله معجبين بصوته، وتقدّم أحدهم وكان يعرف أغانية المحلية، وعندما فوجئ بعدم مشاركته وعدم امتلاكه رقم قرر الشاب، ويدعي رمضان أبونحلة، بمنحه رقمه الخاص ليفتح أمامه الأمل من جديد للمشاركة في المسابقة.

وأكّد عساف أنّ هذا الموقف أثّر به، وتعلم منه دراساً بضرورة وجود هذفاً لكل إنسان، يحرص عليه ويجري وراءه.

وعن اتهامه بتقمص دور المعاناه، أجاب عساف أنّ المعاناة التي عاشها فُضت عليه، وأنه لا يتقمص هذا الدور، مشددا على أحساسه بالمسئولية الكبيرة في كل ما يقوم به، وأنه يتعاون مع منظمة الأونوروا لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني دون مقابل، لكنه يشعر بالسعادة لهذا الدور.

> كشف عساف أيضًا عن أحد أحلامه، وهو الغناء في دار الأوبرا المصرية، قائلا: “أكثر حلم كان يراودني كان الغناء بدار الأوبرا، واليوم أصبح الحلم واقعاً”، مسطرداً: “كلما سمعت شعراً أو أغنية فلسطينيّة تدمع عيناي، رغم أن ما نراه أصبح شيئاً روتينياً”.

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