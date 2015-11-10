الإسماعيلي يكشف لـ في الجول - موقفه من عروض مروان محسن وقطع إعارة شيكابالا

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي عدم تلقي ناديه لأي عروض رسمية لأي من لاعبيه خلال الفترة السابقة وعدم موافقته على أي منها في حال تلقاها.

بعض التقارير الصحفية أشارت لرغبة الزمالك في قطع إعارة لاعبه المعار للإسماعيلي محمود عبد الرازش "شيكابالا" خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بالإضافة لعروض أخرى أتت للمهاجم مروان محسن.

وفي هذا الصدد، قال أبو السعود في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم نتلق أي عروض لأي لاعب في الفريق حتى الأن، وإذا تلقينا أي عروض فلن نقبلها لأننا لا نريد التخلي على أي من لاعبينا".

أبو السعود أتبع "أنفقنا ملايين خلال الصيف الماضي لاستقدام الصفقات الجديدة ولنستطيع المنافسة على لقب الدوري، ولذلك فنحن نرفض التخلي على أي لاعب مهما كان".

وأضاف "اعتدنا في الإسماعيلي على مثل تلك الشائعات كلما شعر الإعلام أن الفريق يمر بمرحلة جيدة، وعن شيكابالا وأحمد سمير ثنائي الزمالك المعاران لنا، فهما يرتبطان معنا بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، ولن نفرط فيهما لأننا بحاجة إلى جهودهما".