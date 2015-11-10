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الرئيس اليمنى يتابع استقرار الأوضاع فى محافظة الضالع بعد طرد المليشيات

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الرئيس اليمنى يتابع استقرار الأوضاع فى محافظة الضالع بعد طرد المليشيات الرئيس اليمنى يتابع استقرار الأوضاع فى محافظة الضالع بعد طرد المليشيات

>أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم الثلاثاء اتصالين هاتفيين بمحافظ الضالع فضل الجعدى ورئيس عمليات معسكر الصدرين عبدالله مزاحم بالمحافظة حيث أطلع على المستجدات الراهنة فى المحافظة وما تشهده من أوضاع مستقرة فى مختلف الجوانب بعد طرد مليشيات الحوثيين وصالح منها .

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن الجعدى ومزاحم أكدا أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية تمارسا دورهما الوطنى فى حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعى فى المحافظة، وأن جميع أبناء المحافظة يقفون إلى جانب قوات الجيش والمقاومة للدفاع عن امن واستقرار المحافظة.

وطالب الرئيس اليمنى بتوحيد الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المواطن والوطن وتجنيبه ويلات الصراعات والفتن المذهبية والطائفية، داعيا إلى التنسيق مع الجبهات فى مختلف المحافظات والوقوف إلى جانب الجيش والمقاومة لمواجهة العناصر الإنقلابية وحفظ الامن والتصدى بحزم للجماعات الخارجة عن النظام والقانون التى تحاول زعزعة امن واستقرار المحافظة.

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مصر 365