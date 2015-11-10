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التحالف العربى يقصف مخازن أسلحة وتعزيزات لميليشيات الحوثى وصالح باليمن

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التحالف العربى يقصف مخازن أسلحة وتعزيزات لميليشيات الحوثى وصالح باليمن التحالف العربى يقصف مخازن أسلحة وتعزيزات لميليشيات الحوثى وصالح باليمن

>شن طيران التحالف العربى، الذى تقوده ، غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميلشيات الحوثى وعصابات المخلوع على عبد الله صالح فى جبل ظفار القريب من جبل عيبان ،غربى صنعاء باليمن .

وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم الثلاثاء أن طيران التحالف استهدف - أيضا - تعزيزات للمتمردين الحوثيين وقوات صالح، كانت متجهة من البيضاء إلى بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن.

وفى محافظة الضالع، أشارت القناة إلى أن مقاتلى المقاومة وضعوا الحواجز على الطرق للتصدى لأى هجوم محتمل لميليشيات الحوثى وصالح على مناطق "مريس وقعطبة" ومركز محافظة الضالع.

ولفتت إلى أن المقاومة شددت فى نقاط التفتيش على هويات القادمين من مدينة "دمت" بمحافظة الضالع ، بعد أن سيطرت عليها الميليشيات منعا لتسلل أفراد من المتمردين إلى مناطق أخرى .

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مصر 365

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