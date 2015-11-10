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المنطقة الشمالية والشرطة تواصلان إزالة التعديات على مصارف الإسكندرية

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المنطقة الشمالية والشرطة تواصلان إزالة التعديات على مصارف الإسكندرية المنطقة الشمالية والشرطة تواصلان إزالة التعديات على مصارف الإسكندرية
نفذت قوات من المنطقة الشمالية العسكرية والشرطة المدنية حملات إزالة موسعة للتعديات الموجودة على مصارف "أبيس" و"العوايد" فى الإسكندرية، وإزالة المبانى العشوائية التى تم بناؤها بالمخالفة للقانون، فى ظل ضعف سلطات إدارات الحكم المحلى، خلال الفترة الماضية.

اليوم السابع -11 -2015

وقد عاونت وحدات من الشرطة المدنية رجال المنطقة الشمالية العسكرية فى عمليات الإزالة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حل مشكلة الصرف الصحى والزراعى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.

اليوم السابع -11 -2015

وعقدت المنطقة الشمالية العسكرية أمس الاثنين مؤتمرا موسعا مع رؤساء الأحياء وشركات الصرف الصحى ومديرى العموم والقيادات التنفيذية فى محافظة الإسكندرية والأجهزة المعنية بحل مشكلات الصرف الصحى والزراعى من وزارات الزراعة والإسكان والرى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية، من أجل وضع خطة عاجله خلال 72 ساعة لاحتواء الأزمات الطارئة خلال الفترة القادمة، والقضاء بشكل نهائى على الآثار السلبية لسقوط الأمطار والسيول.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

وزير الرى: أمطار البحيرة والإسكندرية خلال 3 أيام تعادل كمية عام كامل.. "مغازى": استمرار الطوارئ بالمحافظتين وإلغاء الإجازات.. ولجنة للأزمات بدمنهور لاستقبال الشكاوى وتوجيه الأجهزة للتعامل مع أى موقف
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