المنطقة الشمالية والشرطة تواصلان إزالة التعديات على مصارف الإسكندرية

نفذت قوات من المنطقة الشمالية العسكرية والشرطة المدنية حملات إزالة موسعة للتعديات الموجودة على مصارف "أبيس" و"العوايد" فى الإسكندرية، وإزالة المبانى العشوائية التى تم بناؤها بالمخالفة للقانون، فى ظل ضعف سلطات إدارات الحكم المحلى، خلال الفترة الماضية.

وقد عاونت وحدات من الشرطة المدنية رجال المنطقة الشمالية العسكرية فى عمليات الإزالة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حل مشكلة الصرف الصحى والزراعى بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة.

وعقدت المنطقة الشمالية العسكرية أمس الاثنين مؤتمرا موسعا مع رؤساء الأحياء وشركات الصرف الصحى ومديرى العموم والقيادات التنفيذية فى محافظة الإسكندرية والأجهزة المعنية بحل مشكلات الصرف الصحى والزراعى من وزارات الزراعة والإسكان والرى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية، من أجل وضع خطة عاجله خلال 72 ساعة لاحتواء الأزمات الطارئة خلال الفترة القادمة، والقضاء بشكل نهائى على الآثار السلبية لسقوط الأمطار والسيول.

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