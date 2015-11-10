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بالصور .. السياح الأجانب يستمتعون بالألعاب المائية فى شرم الشيخ

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بالصور .. السياح الأجانب يستمتعون بالألعاب المائية فى شرم الشيخ بالصور .. السياح الأجانب يستمتعون بالألعاب المائية فى شرم الشيخ
رصدت كاميرا اليوم السابع الإقبال الملحوظ من السياح الأجانب على مدينة شرم الشيخ ،واستمتاعهم بالأنشطة الترفيهية والألعاب المائية والشواطئ الممتدة ، رغم الدعاية المضادة التى استهدفت التشكيك فى المنظومة الأمنية بالمدينة ومطارها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء .
>وتشير الصور بوضوح إلى المناخ الآمن الذى تنعم به المدينة وحالة السعادة الغامرة على ضيوفها من السياح الأجانب .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365