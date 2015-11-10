بالصور .. السياح الأجانب يستمتعون بالألعاب المائية فى شرم الشيخ

رصدت كاميرا اليوم السابع الإقبال الملحوظ من السياح الأجانب على مدينة شرم الشيخ ،واستمتاعهم بالأنشطة الترفيهية والألعاب المائية والشواطئ الممتدة ، رغم الدعاية المضادة التى استهدفت التشكيك فى المنظومة الأمنية بالمدينة ومطارها عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء .>وتشير الصور بوضوح إلى المناخ الآمن الذى تنعم به المدينة وحالة السعادة الغامرة على ضيوفها من السياح الأجانب .



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