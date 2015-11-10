مسلسل “منير” الجديد..حلم مؤجل منذ “16 عامًا”

كتب – مصطفى حمزة

يلعب الرقم “16″ دورًا كبيرًا في المفاجأة التى أعلن عنها المؤلف وليد يوسف،عن الاتفاق الذى تم مع الفنان محمد منير، والذي ينص على بطولته لمسلسل خلال رمضان المقبل،كيف حدث ذلك؟، وماهو طبيعة هذا الدور”؟،

وفقًا لما كشف عنه المؤلف، يتناول العمل قصة صعود مطرب فى قالب رومانسى غنائي، ويحمل “الكينج” به اسم “منير”، وأولى المفاجأت هنا، إنه منذ حوالى 16عامًا، وفكرة عمل من هذا النوع تحديدًا تشغل بال المطرب الكبير، ولكن من وقت إلى آخر كانت نوعية المشروع تتغير بين تقديمها سينمائيًا أو مسرحيًا.

وكانت الشاعرة وكاتبة السيناريو كوثر مصطفى، من أول الذين شاركوا “منير” مناقشة الفكرة، وكان الحلم ان يقدم فى شكل مسرحى أقرب إلى الأوبريت الغنائي، ويقوم على المزج بين المراحل التاريخية التى عايشها “الكينج”، وما قدمه من أغان،وفيما بعد ظهر الكاتب الصحفي يسري الفخراني بالصورة، وتم طرح اسمه لكتابة العمل، لكن مع ذلك ظل الحلم مؤجلًا.

مع صعود أسهم الكاتب بلال فضل كمؤلف سينمائي، وبحكم ما يجمعه من صداقة مع منير،عادت الفكرة مرة أخرى للظهور،لكن على أن تقدم من خلال شاشة السينما،وكان التفكير أن تتولى الفنانة إسعاد يونس إنتاجه، ومع ذلك ظل العمل مجرد فكرة.

وبالعودة للعمل الجديد المعلن عنه مؤخرًا، والمقرر أن يتولى إنتاجه محمد فوزى،ويقوم شريف صبري بإخراجه في أولى تجاربه الدرامية، سند أن يمثل عودة لمنير لتقديم عملا دراميًا،بعد غيابه عن الشاشة الصغيرة بعد مسلسل “جمهورية زفتى”،الذى قدمه منذ(16 عامًا).