سفير بريطانيا بالقاهرة: أتمنى عودة السياحة في أسرع وقت لمصر.. وشرم الشيخ «آمنة»

أكد جون كاسن،سفير بريطانيا بالقاهرة، دعمه للسياحة المصرية بتواجده فى مدينة شرم الشيخ، متمنيًا عودة السياحة مرة أخرى لمدينة السلام فى أسرع وقت.

ووجه كاسن رسالة للسائحين البريطانيين قائلاً: إن الوضع فى شرم الشيخ آمن، وأنه تتم حاليًا بعض الإجراءات التأمينية مع الجانب المصرى، للعمل على سرعة عودة السائحين مرة أخرى، مضيفا أن مصر وبريطانيا ستجتازان التحديات، مشددًا على أنه لم يغير النصيحة فى أن شرم الشيخ آمنة.

وأكد كاسن أيضًا معرفته بالفرق المصرية وبالأخص الأهلى والزمالك، كاشفًا عن أنه يميل لتشجيع فريق الاتحاد السكندرى.