خبير اقتصادي : أسعار النفط لن تنخفض حتى نهاية العام الحالي والربع الأول من 2016

أكّد المحلل الاقتصادي، كامل الحرمي، أنّ أسعار النفط ستظل على قيمتها، 50 دولار للبرميل، حتى نهاية العام الحالي والربع الأول من العام القادم، موضحاً أنه لا أمل في زيادة أسعار النفط قريباً.

> وأوضح الحرمي خلال لقاءٍ له ببرنامج “السوق” المُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أنّ هناك فائض كبير من انتاج النفط، وأن روسيا مستمرة في الانتاج دون التنسيق مع منظمة الأوبك، مشدّداً على عدم تحسُّن أسعار النفط دون تعاون الجانبين.

> وأضاف الحرمي أنه يجب الإنتظار حتى يتضح تأثير انتاج الخام الإيراني على أسواق النفط العالمي، مشيراً إلى أنّ الأسعار قد ترتفع إلي 60 دولار للبرميل بنهاية عام 2017.

> وأعرب الحرمي عن عدم اعتقاده بتحسُّن أسعار النفط خلال السنوات الخمسة القادمة، خاصة مع احتمالية زيادة الانتاج الإيراني والعراقي، مضيفاً أنّ السعودية ودول الخليج لا يمانعوا من خفض الانتاج، إلا أنّ عدم تعاون روسيا لن يحقق نتائج إيجابية، مشدّداً على أنّ أوبك لا تريد التضحية من أجل الآخرين.