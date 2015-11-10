أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خبير اقتصادي : أسعار النفط لن تنخفض حتى نهاية العام الحالي والربع الأول من 2016

Google+ Print
خبير اقتصادي : أسعار النفط لن تنخفض حتى نهاية العام الحالي والربع الأول من 2016 خبير اقتصادي : أسعار النفط لن تنخفض حتى نهاية العام الحالي والربع الأول من 2016

المحلل الاقتصادي كامل الحرمي

أكّد المحلل الاقتصادي، كامل الحرمي، أنّ النفط ستظل على قيمتها، 50 دولار للبرميل، حتى نهاية العام الحالي والربع الأول من العام القادم، موضحاً أنه لا أمل في زيادة أسعار النفط قريباً.
> وأوضح الحرمي خلال لقاءٍ له ببرنامج “السوق” المُذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي أحمد بشتو، أنّ هناك فائض كبير من انتاج النفط، وأن روسيا مستمرة في الانتاج دون التنسيق مع منظمة الأوبك، مشدّداً على عدم تحسُّن أسعار النفط دون تعاون الجانبين.
> وأضاف الحرمي أنه يجب الإنتظار حتى يتضح تأثير انتاج الخام الإيراني على أسواق النفط العالمي، مشيراً إلى أنّ الأسعار قد ترتفع إلي 60 دولار للبرميل بنهاية عام 2017.
> وأعرب الحرمي عن عدم اعتقاده بتحسُّن أسعار النفط خلال السنوات الخمسة القادمة، خاصة مع احتمالية زيادة الانتاج الإيراني والعراقي، مضيفاً أنّ ودول الخليج لا يمانعوا من خفض الانتاج، إلا أنّ عدم تعاون روسيا لن يحقق نتائج إيجابية، مشدّداً على أنّ أوبك لا تريد التضحية من أجل الآخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017