«صباحي» خلال لقائه السفير الفرنسي بالقاهرة يتنقد الموقف الغربي من سقوط الطائرة الروسيه

استقبل حمدين صباحى، أندرية باران، سفير فرنسا بالقاهرة، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة فى مصر والمنطقة.

وانتقد حمدين الموقف الغربى من سقوط الطائرة الروسية، وأعرب عن استيائه من مواقف بعض الدول الغربية التى بدلا من أن تساند مصر فى التصدى للإرهاب، تعاقبها رغم أنها ضحية له.

وأوضح أن الشعب المصرى وقواه السياسية مهما اختلفت فى الرأى فإنها موحدة مع مؤسسات الدولة فى مواجهة الإرهاب والضغوط الخارجية.

من جانبه قال السفير الفرنسى إن فرنسا تساند مصر، وستقدم كل الدعم الممكن من أجل تجاوز أزمتها التى أضرت باقتصادها عامة، وقطاع السياحة خاصة.