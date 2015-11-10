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مستشفى المنصورة يحجز 3 طلاب مصابين فى معركة الخرطوش وخروج 3 آخرين

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مستشفى المنصورة يحجز 3 طلاب مصابين فى معركة الخرطوش وخروج 3 آخرين مستشفى المنصورة يحجز 3 طلاب مصابين فى معركة الخرطوش وخروج 3 آخرين
قال الدكتور سمير عطية، مدير مستشفى الطوارئ بالمنصورة، إنه تم خروج ثلاثة طلاب من المصابين فى حادث إطلاق النار من فرد خرطوش على طلاب مدرسة الملك الصالح الثانوية، واحتجاز ثلاثة آخرين ووضعهم تحت المراقبة لمتابعة حالاتهم.

وتم احتجاز كل من إسلام علاء الشربينى، وأحمد طارق السيد، وأحمد بكر الباز، جميعهم 16 عامًا، وطلاب بفصل 2- 6 بالمدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أنه نشبت مشاجرة منذ يومين بالمدرسة بين طلاب من منطقة كفر البدماص وطلاب من منطقة قولونجيل بسبب سيجارة، وأثناء مشاهدة أحدهم لطالب يهرب من على سور المدرسة قام باستدعاء زملائه فنشبت مشادة فقام الطالب الهارب مع اثنين آخرين بإطلاق طلقة خرطوش على الطلاب داخل الفصل أصابت 6 طلاب، وقام الجناة بالفرار على تروسيكل وكان من بينهم شخص مجهول يرتدى "شال" على وجهه.


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