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مطار القاهرة يدعم صالات السفر بأجهزة حديثة لفحص الحقائب قبل صعودها الطائرة

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مطار القاهرة يدعم صالات السفر بأجهزة حديثة لفحص الحقائب قبل صعودها الطائرة مطار القاهرة يدعم صالات السفر بأجهزة حديثة لفحص الحقائب قبل صعودها الطائرة
أعلن اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الدولى، أنه تم تركيب أجهزة "اكس راى" داخل منطقة سيور الحقائب بصالة السفر بالمطار، ولذلك للكشف على حقائب الركاب المسافرين كإجراء احترازى جديد قبل صعود الحقائب إلى الطائرات المغادرة من المطار إلى مختلف دول العالم.

وأضاف جنينة فى تصريحات صحفية، أنه تم تركيب الأجهزة الجديدة وبدء عملها كإضافة جديدة لإجراءات التأمين، مؤكدا أن هناك 3 مراحل أخرى يتم فحص حقائب الراكب فيها.

وقال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إن مسئولين من الطيران المدنى الروسى وصلوا مطار القاهرة وقاموا بتفقد صالات السفر والوصول بالمطار وأشادوا بإجراءات التأمين على الركاب التى يتم تطبيقها منذ لحظة وصول الراكب وحتى إقلاع الطائرة.

وأوضح رئيس المطار أن مسئولين آخرين من الطيران الهولندى وصلوا إلى المطار وكان معهم كلبين وقفا أسفل الطائرة الهولندية المتجهة إلى أمستردام وقاموا بتفقد حقائب الركاب قبل إقلاع الطائرة، وأشادوا بإجراءات التامين بالمطار وأسلوب التعامل مع الركاب والحقائب وكذلك الشحن بقرية البضائع.

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مصر 365