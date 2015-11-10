ننشر صور قاعة مؤتمر القمة العربية اللاتينية فى السعودية

>ينشر "اليوم السابع" صور القاعة الكبرى بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض ، والتى تستضيف بعد قليل مؤتمر القمة بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

يحتوى المركز على قاعتين، الاولى صغرى والثانية كبرى وهى التى ننشر صورها الأن، حيث تحتوى تلك القاعة على قرابة 1000 كرسى مقسمين للقادة والدبلوماسيين والاعلاميين والسياسيين.

ويقع مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في جنوب الحي الدبلوماسي غرب العاصمة السعودية، ويشرف على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الرياض بالمنطقة الغربية (طريق مكة المكرمة).

ويقع المركز في حي الخزامى، وتحديداً ضمن المنطقة التي تضم قصر اليمامة (القصر الذي يقيم فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود)، وإلى الغرب منه مقر مجلس الشورى السعودي.

ويحتوي مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات على قاعة رئيسية للمؤتمرات، هي القاعة التي تحتضن مؤتمر القمة العربية اللاتينية، وتتكون القاعة الرئيسية للمؤتمرات من مساحة كبيرة خالية من الأعمدة، وبها منصة رئيسية تقف خلفها شاشة تلفزيونية عملاقة، إضافة إلى شاشات تلفزيونية أخرى معلقة في مختلف جنبات القاعة، وقطعة معلقة من كسوة الكعبة المطرزة بخيوط ذهبية، تمثل الجزء الخاص بباب الكعبة.

ويزين سقف القاعة عدد من الثريات المختلفة الأحجام والأشكال، والتي تنسجم مع الطراز العمراني الإسلامي المستخدم في بناء المركز.

ويحتوي المركز على بهو واسع، وقاعات للاجتماعات الجانبية، واللجان، وصالة للطعام، وعيادة طبية، إضافة إلى قاعة للمؤتمرات الصحافية، وقاعة أخرى هيئات لتكون مركزاً إعلامياً، إلى جانب قاعة رئيسية للاستقبال، فضلاً عن العديد من العناصر والخدمات العامة، والمسطحات والحدائق الخضراء والمواقف الخاصة بالسيارات.



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