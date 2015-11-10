شاهد بـ"اقتحام قسم التبين": لم أشاهد الأحداث وكنت مختبئا بحمام القسم

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وابو النصر عثمان، وأمانة سر وحمدى الشناوى، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، سماع الشهود.

وبسماع الشاهد "إيمن عبد المنصف" والذى تلاحظ للمحكمة أنه يرتدى الملابس الزرقاء، وتبين ان المتهم محكوم عليه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة ويقضى عقوبة خمس سنوات بالسجن، فلم تقم المحكمة بتحليفه اليمين القانونية، ولكن سالته على سبيل الاستدلال، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة.

وقال الشاهد امام المحكمة انه كان محبوس بحجز قسم شرطة التبين وقت الأحداث برفقة متهمين أخرين داخل ديوان القسم، قائلا انهم سمعوا أصوات خارج محيط القسم، وبالفحص تبين ان هناك صوت لاطلاق أعيرة نارية، وخرجنا من القسم بعد أقتحامه، وكان هناك اشخاص ملثمين من بين المقتحمين، ولم أشاهد من قام بكسر باب الحجز، وكنا نختبئ داخل حمام الحجز.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدد من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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