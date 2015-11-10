وكالة روسية: وزير السياحة هشام زعزوع يؤجل زيارته لموسكو

أعلنت رشا العزايزى المتحدثة بإسم وزارة السياحة أن الوزير هشام زعزوع قام بتأجيل زيارته المرتقبة إلى روسيا، مشيرة إلى أنه لم يلغى الزيارة ولكنها موجودة على جدول الأعمال الخاص به.

وأضافت العزايزى وفقا لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى أن الزيارة لم يتم إلغاؤها، ولكنها تأجلت لفترة من الوقت.

وكان في وقت سابق، قال السفير المصري لدى روسيا محمد البدري، ان زيارة الوزير ستعقد فى الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، وقال مصدر في وزارة السياحة للوكالة الروسية أن الوزير يهدف إلى مناقشة الوضع حول حادث تحطم الطائرة الروسية والتأكيد للسلطات الروسية علي تأمين المنتجعات المصرية.

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