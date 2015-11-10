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يونيسيف: 2.4 مليون ليبى 40 % منهم من الاطفال بحاجة الى المساعدة والحماية

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يونيسيف: 2.4 مليون ليبى 40 % منهم من الاطفال بحاجة الى المساعدة والحماية يونيسيف: 2.4 مليون ليبى 40 % منهم من الاطفال بحاجة الى المساعدة والحماية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (يونسيف) فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، فى جنيف أن 2.4 مليون ليبى 40 % منهم من الأطفال هم بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية.

وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم المنظمة فى مؤتمر صحفى عقده فى جنيف أن الصراع والعنف فى ليبيا مستمر وأن يونيسيف تكثف جهودها لتوفير حماية أفضل للأطفال ، وكشف عن أن الصراع المسلح وعدم الاستقرار السياسى هناك ومنذ عام 2011 أدى إلى تعرض الأطفال إلى أشكال عدة من العنف والاستغلال .

ولفت المتحدث إلى أن حوالى 270 ألفا من الأطفال الليبيين فى بنغازى وحدها بحاجة إلى الدعم النفسى والاجتماعى بسبب تعرضهم للعنف المتصل بالنزاع المسلح .

وقالت المنظمة فى بيانها إنها ترعى برنامجا للتدريب لدعم السلطات الليبية فى تطوير نظام العدالة الذى يستجيب لاحتياجات الأطفال ويتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتى صادقت عليها ليبيا .

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مصر 365