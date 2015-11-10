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بالصور.. نجاح جراحة قلب نادرة لطفلة عمرها سنة بمستشفى جامعة المنصورة

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بالصور.. نجاح جراحة قلب نادرة لطفلة عمرها سنة بمستشفى جامعة المنصورة بالصور.. نجاح جراحة قلب نادرة لطفلة عمرها سنة بمستشفى جامعة المنصورة
نجح فريق طبى برئاسة الدكتور عادل الجمل، رئيس وحدة جراحة القلب للأطفال وعيوب القلب الخلقية بمستشفى الأطفال الجامعى، بمعاونة فريق طبى يضم الطبيب المقيم أحمد فايز، وفريق التخدير الدكتور جمال زكريا، والدكتور إبراهيم عبد البصير، والدكتور هانى طمان، فى إجراء جراحة نادرة للطفلة "نوران محمود يحيى"، والتى تقيم بقرية الشوامى- بلقاس- دقهلية، وتبلغ من العمر سنة وشهرًا.

وكانت الطفلة تعانى من زرقة شديدة منذ الولادة وتم تشخيص الحالة على أنها تعانى من ثقب كبير بين البطينين مع عدم تخليق الصمام الرئوى والشريان الرئوى الرئيسى ما يعرف Pulmonary atresia/VSD وقد أجريت لها عملية جراحية تجرى لأول مرة فى ، وذلك باستخدام صمام حيوانى مقاس 16 من نوع Contegra وذلك بوحدة جراحة قلب الأطفال وعيوب القلب الخلقية.

وأكد الدكتور عادل الجمل أن الطفلة حالتها الطبية مستقرة وسوف تخرج من المستشفى خلال أيام.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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