إدارة برج العرب التعليمية تطلق حملة لدعم السياحة وزيارة شرم الشيخ

بدأت إدارة "برج العرب" التعليمية فى الإسكندرية، حملة للترويج للسياحة فى شرم الشيخ، تحت رعاية جمعة مصطفى زكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية دعما للدولة المصرية التى تتعرض لحملات إعلامية شرسة، بهدف استهداف الاقتصاد المصرى عبر محاربة السياحة بتقارير إعلامية مضللة.

ومن المقرر أن تنظم الإدارة برئاسة نبيلة حنفى محمد بسيونى، رحلة لزيارة شرم الشيخ بهدف تشجيع وترويج السفر إلى مدينة شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقالت نبيلة حنفى محمد بسيونى، مدير عام الإدارة: إن إدارة برج العرب التعليمية رحبت بالمشاركة فى الحملة المصرية لتنشيط السياحة فى مصر، والتى أقيمت مؤخرا لدعم الوضع الحالى للسياحة، وتقام الحملة تحت شعار "دعم السياحة فى شرم " وهو الشعار الذى تبنته العديد من مواقع التواصل الاجتماعى مؤخراً، وقامت إدارة برج العرب التعليمية بنشره عبر الحساب الرسمى فى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، لتحقيق أكبر انتشار بين المعلمين وأبنائنا الطلاب من أجل دعم السياحة المصرية.

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