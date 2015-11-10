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مبادرة "حديد المصريين": إعادة إعمار قرية "عفونة" بالبحيرة خلال 50 يوما

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أعلنت مبادرة مجموعة "حديد المصريين" لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بصعيد ، تولى إعادة الإعمار بقرية "عفونة" بالبحيرة، والتى تضررت نتيجة السيول.

وأكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، التنسيق مع جمعية الأورمان، وبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار بشكل سريع، لتخفيف وطأة الكارثة على الأهالى بعد غرق منازلهم جراء السيول.

وأشار أبو هشيمة، فى تصريحاتٍ له، إلى وضع خطة مع جمعية الأورمان لتنفيذ أعمال إعادة الإعمار بقرية عفونة خلال 50 يومًا، تبدأ بعد أن تنتهى الإدارة المحلية بمحافظة البحيرة من عمليات شفط المياه وتجفيف الشوارع، وبشكل سريع تم إرسال قافلة إغاثة لأهالى القرية ضمت 1500 بطانية، و700 قطعة ملابس، و250 كرتونة مواد غذائية تزن 5 آلاف كيلو.

وحصرت اللجنة الفنية بعد المعاينة، 50 منزلاً ستتم إعادة إعمارهم بالكامل، بالإضافة إلى توزيع أثاث منزلى على المنازل، فضلاً عن رصد تضرر 55 منزلا أتلفت محتوياتها من الأثاث، وسيتم تعويضها بأثاث جديد، وتوزيع 30 رأس ماشية لحالات تم رصدها، وتبين أنها فاقدة لمصدر الرزق.

مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، أطلقتها مجموعة "حديد المصريين" فى يونيو 2014 وبدأت خلال الأيام الماضية أعمال إعادة الإعمار فى قرية الشيخ على، بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا، استكمالاً لنشاط المبادرة الذى انتهى من 6 قرى بمحافظات الصعيد، هى بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وسيتم الانتهاء من قرية الشيخ على بقنا نهاية ديسمبر المقبل.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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