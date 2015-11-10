اليوم .. ختام مهرجان الأقصر الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل

يختتم مهرجان الأقصر الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات دورته الثانية بقصر ثقافة الأقصر، بحضور المحافظ محمد بدر وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والأدباء والمثقفون.

شارك في المهرجان وفود أكثر من 8 دول عربية منها “السعودية، المغرب، الكويت ، السودان، الجزائر، العراق، ليبيا، لبنان ” بالإضافة إلى فنانين وأدباء ومثقفين من عدة دول عربية.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل الافتتاح الذي أقيم السبت الماضي، عددًا من ضيوف المهرجان بدول السودان والعراق وليبيا ولبنان والجزائر، وعلى رأسهم السفير عبد الرحيم سر الختم، نائب القنصل العام لجمهورية السودان بمحافظة أسوان وناجي شاكر، رائد فنون المسرح وصاحب الليلة الكبيرة، حيث تم إهدائهما درع المهرجان.

وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيس المهرجان، إن الدورة الثانية للمهرجان تقام برعاية محافظة الأقصر وبالتعاون بين مؤسسة هنا للتنمية والإعلام وسياحة المهرجانات بمشاركة إقليم جنوب الصعيد الثقافي ،ووزارت الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والسياحة.