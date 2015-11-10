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تعرف على أسباب حب الشباب أهمها العصبية

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تعرف على أسباب حب الشباب أهمها العصبية تعرف على أسباب حب الشباب أهمها العصبية
يعانى كثير من الأشخاص الإصابة من ظهور حبوب الشباب نتيجة عوامل وعدة أسباب لظهور حبوب الشباب مثل استخدام مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وكذلك تظهر حبوب الشباب والعصبية.

حب الشباب إحدى المشاكل الجلدية التى تسبب بعض المضايقات النفسية عند الشباب، نظرا لتأثيرها على الوجه والمظهر الخارجى للشخص.

حب الشباب


>وحول ذلك يقول دكتور أمين عامر أستاذ أمراض الجلدية والليزر بجامعة الزقازيق، إن حب الشباب عبارة عن ظهور طفح جلدى فى صورة التهابات جلدية أو فقاقيع بالجلد، خاصة فى منطقة الوجه، وتظهر أكثر فى مرحلة الشباب والبلوغ.

أسباب حب الشباب

وعن أسباب حب الشباب استكمل د. أمين قائلا: "هناك عوامل وأسباب لظهور حبوب الشباب وأهمها":

حبوب الشباب والعصبية


>وتابع د. أمين قائلا: "أحيانا يتسبب تعرض الأشخاص للعصبية والانفعال العصبى أحد أسباب ظهور حب الشباب، نظرا لأن الضغوط العصبية تؤثر على هرمونات الجسم وبالتالى تتسبب فى ظهور حب الشباب".

حبوب الشباب وأشعة الشمس


>واستكمل د. أمين قائلا: "التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة أحد عوامل وأسباب حب الشباب حيث يسبب التعرض للأشعة الفوق بنفسجية مشاكل والتهابات جلدية وظهور حب الشباب".

نصائح للوقاية من حب الشباب


>لذلك ينصح د. أمين قائلا "يجب على الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب الذهاب للطبيب المختص وتشخيص حالتهم الصحية وكذلك تجنب استعمال مستحضرات مجهولة المصدر والابتعاد عن مثيرات الانفعال والعصبية للوقاية من حب الشباب".
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