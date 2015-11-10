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هاجر جلال تنتقل إلى «القاهرة والناس» وتقدم برنامجًا يوميًا

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هاجر جلال تنتقل إلى «القاهرة والناس» وتقدم برنامجًا يوميًا هاجر جلال تنتقل إلى «القاهرة والناس» وتقدم برنامجًا يوميًا

هاجر جلال

كتبت: إنجي لطفي

انضمت الإعلامية ‘‘هاجر جلال’’، إلى فريق المذيعين ومقدمي البرامج بقناة ‘‘القاهرة والناس’’، حيث بدأت في تقديم برنامج ‘‘ المصري اليوم’’، الذي يذاع في التاسعة مساءً ولمدة ساعة يوميًا .

قالت جلال، إن البرنامج الذي تقدمه يُعد أول جريدة تليفزيونية مصورة، حيث يقدم كل ما يدور على الساحة وما تتناوله الصحافة موثقًا والمعلومات.

وأضافت أن دور الإعلامي لابد أن يتسم بالحياد في معرض تناوله للأحداث التي يعرضها، حتى يستطيع المشاهد أن يكون وجهة نظره حيال ما يحدث بحرية ودون تدخل أو توجيه.

ذكر أن هاجر جلال قد قدمت برنامج السوق الإقتصادي وبرنامج صباح مساء على قناة الغد العربي ثم انتقلت لقناة القاهرة والناس.

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