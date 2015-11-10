أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الكشف عن - تفاصيل تهديد بنزيمة لفالبوينا ' ادفع لتنقذ حياتك '

Google+ Print
الكشف عن - تفاصيل تهديد بنزيمة لفالبوينا ' ادفع لتنقذ حياتك ' الكشف عن - تفاصيل تهديد بنزيمة لفالبوينا ' ادفع لتنقذ حياتك '

"اعتقد أن فالبوينا يتعامل مع الأمر على إنه مزحة. ولكنني قلت له ادفع وإلا" .. هذا ما قاله كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لصديقه الذي كان يبتزه للحصول على مبلغ من المال لقاء عدم نشر تسجيل إباحي له.

ووجهت نيابة فيرساي بضواحي باريس تهما لنجم ريال مدريد بالضلوع "في محاولة ابتزاز ماثيو فالبوينا والاشتراك مع عصابة إجرامية في الإعداد لجريمة يمكن المعاقبة عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل".

وبالإضافة إلى بنزيمة، يوجد ثلاثة أشخاص آخرين متهمين في القضية، منهم صديق لمهاجم ريال مدريد والذي يشتبه في أنه اتصل به لإخباره بوجود أشخاص لديهم فيديو إباحي لفالبوينا.

وكشفت إذاعة "يوروبا 1" الفرنسية عن نص المحادثة التي جمعت بين بنزيمة وصديقه المتهم في القضية، وتحدث فيها مهاجم ريال مدريد عن كيف أقنع فالبوينا بالتفاوض من أجل وقف الشريط الجنسي المزعوم.

وكانت المحادثة يوم 6 أكتوبر الماضي، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

ونقلت صحيفة "ماركا" المدريدية ما قاله بنزيمة لصديقه في المكالمة.

وقال بنزيمة، بحسب "ماركا": "قلت لفالبوينا إذا كنت تريد إنهاء قصة الفيديو، عليك أن تذهب لتقابل صديقي في ليون".

وتابع "لا اعتقد أنه يأخذها على محمل الجد. قلت له أستطيع أن أساعدك، ولكن يجب أن تسمع كلامي وتذهب لمقابلة هذا الرجل".

ويقول بنزيمة إن فالبوينا سأله "هل رأيت الوشوم على جسدي في الفيديو" .. ليتأكد من أنه الشخص الذي يظهر في الفيديو فعلا.

ورد بنزيمة "كل شيء ظاهر في الفيديو، لقد شاهدته من أسبوع".

وأتم بنزيمة حديثه لفالبوينا "أفعل ما تريد، ولكن أحذرك إذا لم تدفع من أجل حياتك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة