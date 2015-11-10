الكشف عن - تفاصيل تهديد بنزيمة لفالبوينا ' ادفع لتنقذ حياتك '

"اعتقد أن فالبوينا يتعامل مع الأمر على إنه مزحة. ولكنني قلت له ادفع وإلا" .. هذا ما قاله كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لصديقه الذي كان يبتزه للحصول على مبلغ من المال لقاء عدم نشر تسجيل فيديو إباحي له.

ووجهت نيابة فيرساي بضواحي باريس تهما لنجم ريال مدريد بالضلوع "في محاولة ابتزاز ماثيو فالبوينا والاشتراك مع عصابة إجرامية في الإعداد لجريمة يمكن المعاقبة عليها بالسجن خمس سنوات على الأقل".

وبالإضافة إلى بنزيمة، يوجد ثلاثة أشخاص آخرين متهمين في القضية، منهم صديق لمهاجم ريال مدريد والذي يشتبه في أنه اتصل به لإخباره بوجود أشخاص لديهم فيديو إباحي لفالبوينا.

وكشفت إذاعة "يوروبا 1" الفرنسية عن نص المحادثة التي جمعت بين بنزيمة وصديقه المتهم في القضية، وتحدث فيها مهاجم ريال مدريد عن كيف أقنع فالبوينا بالتفاوض من أجل وقف الشريط الجنسي المزعوم.

وكانت المحادثة يوم 6 أكتوبر الماضي، واستمرت لمدة 20 دقيقة.

ونقلت صحيفة "ماركا" المدريدية ما قاله بنزيمة لصديقه في المكالمة.

وقال بنزيمة، بحسب "ماركا": "قلت لفالبوينا إذا كنت تريد إنهاء قصة الفيديو، عليك أن تذهب لتقابل صديقي في ليون".

وتابع "لا اعتقد أنه يأخذها على محمل الجد. قلت له أستطيع أن أساعدك، ولكن يجب أن تسمع كلامي وتذهب لمقابلة هذا الرجل".

ويقول بنزيمة إن فالبوينا سأله "هل رأيت الوشوم على جسدي في الفيديو" .. ليتأكد من أنه الشخص الذي يظهر في الفيديو فعلا.

ورد بنزيمة "كل شيء ظاهر في الفيديو، لقد شاهدته من أسبوع".

وأتم بنزيمة حديثه لفالبوينا "أفعل ما تريد، ولكن أحذرك إذا لم تدفع من أجل حياتك".