تقرير في الجول - أقدم 10 أندية في العالم.. ستوك أشهرهم ونوتنجهام أكبرهم تاريخا

إنجلترا هي مهد كرة القدم، ولا عجب إن وجدت بها أعرق الأندية.

جمهور الفرق تتباهى بأن ناديها أقدم من النادي المنافس ولو بعام واحد، لكن ترى ما هي الأندية الأقدم في تاريخ كرة القدم؟

موقع “Top Ten Slide” أعد قائمة بأقدم 10 أندية في تاريخ كرة القدم.

10 - ريكسهام

نادي ريكسهام هو نادي ويلزي تأسس عام 1864 في ويلز.

ريكسهام يلعب حاليا في دوري الهواة بإنجلترا، وهي الدرجة الأدنى بين درجات الدوريات هناك تحت اسم "دوري الهواة".

أبرز إنجازات ريكسهام كانت الوصول لربع نهائي كأس إنجلترا في ثلاث مناسبات، بالإضافة لأنه أحد أهم الأندية الويلزية بفوزه بلقب كأس ويلز في 23 مرة.

9 - نوتنجهام فوريست

تأسس نوتنجهام فوريست عام 1865 في مدينة "بريدجفورد" الإنجليزية.

ووصل نوتينجهام لأن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في مرتين متتاليتين عامي 1997 و1980، بفترة كان يسود فيها قارة أوروبا كلها.

وينافس الفريق حاليا في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

8 - بريج تاون

تأسس بريج تاون عام 1864 وهو أحد أندية الشمال في إنجلترا.

بريج تاون يلعب حاليا في دوري المنطقة الشمالية، وليس له إنجازات كروية تذكر.

7 - برادفورد بارك

اسم برادفورد ليس غريبا على مسامع عشاق كرة القدم الإنجليزية، ولكن برادفورد المتواجد على الساحة حاليا هو برادفورد سيتي وليس برادفورد بارك.

برادفورد بارك تأسس عام 1863 تحت اسم "برادفورد" في باديء الأمر، لكنهم في عام 1970 غيروا اسمهم إلى برادفورد بارك أفينيو وبدأوا عصرا جديدا.

الفريق الأن ينافس في دوري المنطقة الشمالية أيضا، ويسعى للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى في إحدى المرات.

6 - ستوك سيتي

تأسس ستوك سيتي في عام 1863 ويعد هو النادي الوحيد بين أقدم 10 أندية في العالم، ممن يلعبون في دوري الدرجة الأولى الممتاز بإنجلترا حاليا.

سيتوك سيتي ناجح في الحفاظ على مكان أساسي له في الدوري الممتاز باستمرار، وكانت أخر نتائجه المميزة هي هزم تشيلسي قبل ايام بهدف أرناوتوفيتش.

5 - نوتس كاونتي

تأسس نوتس سيتي في عام 1862، ويعد هو أكثر الأندية الإنجليزي خوضا للمباريات الرسمية في مختلف الدرجات بمجموع أكثر من 4700 مباراة.

نوتس كاونتي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثالثة، وهو النادي الذي فاز من قبل بلقب الكأس عام 1894.

4 -ووركسوب تاون

تأسس ووركسوب عام 1861، ويعد هو رابع أقدم الأندية في تاريخ كرة القدم، ويبلغ الأن من العمر 154 عاما.

ووركسوب خاض أول مباراة كرة قدم في عام 1873 ولكنهم الأن يلعبون في دوري الدرجة السابعة الإنجليزي، وفي تاريخهم لم يتخطوا أبدا دوري الدرجة الخامسة.

3 - كراي واندرز

تأسس نادي كراي واندرز في عام 1860، وهو أول نادي من المنطقة الجنوبية في إنجلترا.

وفي تاريخهم لم يتخطوا أبدا دوري الدرجة السابعة في إنجلترا، لكن إنجازهم الأكبر كان الفوز بدوري مدينة لندن في مناسبتين وحلولهم في المركز الثاني عام 1902.

2 - هالام

تأسس نادي هالام في عام 1860 كنادي كرة قدم، لكنه في الأصل تأسس عام 1804 كنادي للعبة الكريكيت.

يعد هالام هو ثاني أقدم الأندية في تاريخ كرة القدم، ويلبعون الأن في دوري المنطقة الشمال شرقية في إنجلترا.

وما يميز هالام هو أنه مازال محتفظا بالملعب الأقدم في تاريخ كرة القدم، تحت اسم "سانديجيت" والذي أُنشيء للمرة الأولى في عام 1804.

1 - شيفيلد

نادي شيفيلد هو الأقدم في تاريخ كرة القدم بين الأندية الأعضاء في الاتحادين الإنجليزي والدولي لكرة القدم، وقد تأسس عام 1857 في مدينة شيفيلد.

النادي لم يفز بأي بطولة احترافية، لكن كرة القدم تدين له بالكثير، ولذلك فقد قامت الفيفا بتكريم النادي، ووضع الاتحاد الإنجليزي اسمه في لوجة الشرف للكرة الإنجليزية.

ويعتبر نادي شيفيلد، ناديا مختلفا عن ناديي شيفيلد يونايتد وشيفيلد ويدنيزداي الناشطان حاليا في الكرة الإنجليزية، وقد لعب أحمد فتحي لاعب الأهلي لنادي شيفيلد يونايتد من قبل.