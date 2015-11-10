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«الطيران»: شرم الشيخ والغردقة تستقبلان 119 رحلة دولية وداخلية

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«الطيران»: شرم الشيخ والغردقة تستقبلان 119 رحلة دولية وداخلية «الطيران»: شرم الشيخ والغردقة تستقبلان 119 رحلة دولية وداخلية

مطار شرم الشيخ

أعلنت وزارة الطيران المدني أنه من المخطط أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي بنهاية رحلات 60 رحلة دولية وداخلية من بينهم 6 رحلات أوكرانية علي متنها 610 سائحا و4 رحلات من بولندا علي متنها 350 سائحا و3 رحلات من الأردن علي متنها 300 سائحا بالإضافة الي رحلات من ايطاليا واستونيا ولاتافيا والسعودية وكذلك 11 رحلة داخلية علي متنها 720 راكباً يمثلون سائحين عرب وأجانب ومصريين وعمل ، كما يستقبل المطار 22 رحلة روسية و10 رحلات انجليزية بدون ركاب لنقل السائحين الروس والإنجليز .

من ناحية آخرى من المخطط أن يستقبل مطار الغردقة أيضًا 59 رحلة دولية وداخلية من بينهم 27 رحلة روسية بدون ركاب لنقل السائحين الروس بالإضافة الي وصول رحلات من ألمانيا وتركيا وبيلاروسيا وأوكرانيا علي متنها أعداد كبيرة من السائحين و7 رحلات داخلية قادمة من مطار القاهرة علي متنها سائحين من مختلف الجنسيات.

 

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