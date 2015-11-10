«النقل»: لدينا 5 طرق مطروحة للمستثمرين.. وخطة لتكييف قطارات الدرجة الثالثة

أعلن الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد حاليًا أن لدينا 5 طرق مطروحة للمستثمرين وهو فكر جديد تنتهجه وزارة النقل في دخول القطاع الخاص مجال الاستثمار في الطرق لتخفيف العبء عن موازنة الدولة.

كشف وزير النقل، سعد الجيوشي، عن خطة لتكييف عربات الدرجة الثالثة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة السكك الحديدية لتقديم خدمة مميزة للركاب، مشيرًا إلى أنه يتم مراجعة طاقة الورش، وزيادة عدد الورديات، بالإضافة إلى تصنيع مشترك مع عدد من الجهات وفق تخطيط منتظم لتحديث وتطوير اسطول السكك الحديدية، والتنسيق مع وزارة التموين لوضع منظومة لنقل البضائع التموينية بالسكك الحديدية.