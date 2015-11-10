ياسمين عبدالعزيز في الآنسة مامي كيف تتصرفين لو أصبحت مثلها؟

فجأة وجدت نفسها أماً لعدة أطفال في سن متقاربة، وعليها العناية بهم، وإلا فسوف تتهم بأنها أماً قاسية أو أماً خائبة، وفي كلتا الحالتين لا يروق لها الاتهام، وهي تحاول أن تكون «مامي» لهؤلاء الأطفال رغم أن كل ما حدث لا يزيد على حلم، وقد يكون كابوساً لأخريات.....

كيف تتصرفين لو أن كل وسائل تنظيم الحمل وتباعده قد فشلت، وأصبحت أماً لعدة أطفال في سن متقاربة بعضهم في المدرسة، وآخر في الروضة «الحضانة»، والصغير لا زال رضيعاً.....

الموقف الذي تعرضت له الفنانة الشابة ياسمين عبد العزيز كان من الممكن أن تمر منه بسلام، وينتهي الفيلم منذ المشاهد الأولى، ولكننا ضحكنا كثيراً معها، رغم أن النصائح التالية كانت ستوفر عليها المتاعب، والتي تقدمها الأخصائية التربوية الأستاذة لميس عادل «أخصائية رعاية طفل»، وهذه النصائح هي:

• المشكلة الأكبر هي وجود طفل رضيع بين الأبناء الأكبر سناً، وهذا يجب أن تكون له عناية خاصة، ولكن ليس على حساب الأكبر؛ حتى لا تحدث الغيرة، ولا تتعطل دراسة الكبار قليلاً.

• حضري طعام الرضيع في الصباح الباكر، واعتمدي إطعامه في وقت محدد أثناء مذاكرتك للأكبر.

• راعي تنظيم وقت نوم الرضيع مع عودة الأكبر من المدرسة، وبذلك تضمنين ساعتين من الهدوء على الأقل.

• دربي الكبار على ترتيب حاجياتهم بأنفسهم في غرفهم خاصة أدوات المدرسة.

• أعدي الطعام لعدة أيام في الثلاجة، واتركي مهمة تسخينه للزوج، أما إعداد المائدة فاتركيها للكبار.

• لا تهملي نفسك وخصصي ساعة يومياً للاسترخاء والحمام الساخن والقراءة؛ لكي تستعيدي نشاطك.

• لا تتركي الرضيع يتحرك في البيت في وجود الأجهزة، وخصصي له مساحة للحركة مثل غرفته، أو مكاناً له حدود مثل الصندوق الكبير؛ لكي لا يتلف أشياء الكبار، ويسبب لهم الضرر وينفعلون عليه.

• تنعكس حالتك النفسية على الجميع فإذا بدأت في الصراخ فسوف يصرخون جميعاً، وعلى ذلك اضبطي أعصابك.

• استعيني بأمك في الأيام الأولى من ولادة الرضيع؛ حتى تساعدك في ترتيب البيت، ولكن لا تتركي الكبار يلقون كل شيء على عاتقها.

• لزوجك عليك حق، ولكن لا تجعليه أنانياً على حساب نفسك والأولاد، ولكن خصصي له وقته بعد أن ينام الجميع.

• الرضيع يمكن أن يكون معك في غرفتك، ثم انقليه لغرفة إخوته الذين لا يذهبون للمدرسة؛ لكي لا يزعج أطفالك الذين سيذهبون باكراً للمدرسة.

• التسوق اجعليه برفقة الرضيع، أو اتركيه مع الأب، ولا تصحبي كل الأولاد معك؛ لأن ذلك سيكون نتيجته مزيداً من المصائب.

• حاولي ألا تطيلي شعر البنات؛ لكي يعتدن تسريحه بأنفسهن.

• واحتفظي بكل متطلبات الصغير؛ لكي لا تضطري للخروج من البيت، وتركه عند إخوته، أو اصطحابه وترك البيت دون رقابة.