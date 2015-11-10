عاجل وخطير: الاسباب التي تؤدي الي انفجار واحتراق السخانات الكهربائية

الكثير منا الآن أصبح يستخدم السخانات الكهربائية في المنزل والتي أصبحت خطرا شديدا علي الحياة رغم فوائدها الكثيرة ويجب الحذر عند استخدامها لتجنب حدوث أيه أضرار علي الأرواح أو الممتلكات ولذلك نقدم لكم أسباب قد تؤدي إلى انفجار واحتراق السخانات الكهربائية.

الأسباب التي تؤدي إلي انفجار السخانات الكهربائية:

المنظم الحراري (الثرموستات لا يفصل).

عدم وجود قاطع حراري أو لا يعمل على فصل الكهرباء.

أن تكون سماكة أسطوانة الخزان الخاصة بالسخان اقل من السمك المطلوب (رقيقة).

صمام الأمان لا يعمل على تنفيس الضغط لعيب في التصنيع أو لجود الأملاح .

كل العوامل السابقة تؤدي إلي زيادة ضغط البخار داخل الخزان مما يؤدي إلي انفجاره ولتجنب انفجار السخان غليك اتباع النقاط التالية:

التأكد من سمك أسطوانة الخزان من قبل المختصين

تنظيف صمام الأمان الأساسي واستبداله إذا لزم الأمر.

تركيب صمام الأمان الإضافي

تركيب منظم حراري (ثرموستات) مزود بقاطع حراري يعمل على فصل الكهرباء

يفضل تركيب السخان خارج دورات المياه

الأسباب التي تؤدي إلي احتراق السخانات الكهربائية:

وجود تسريب للماء من خزان السخان بسبب تآكل وصدأ في الهيكل، ضعف في نقط اللحام، هذه الأسباب تساعد على وصول الماء إلي الفيشة مما يؤدي إلي احتراق السخان.

ولتجنب احتراق السخان عليك اتباع الخطوات التالية:

استبدال السخان كاملا عند وجود تسريب للمياه

يجب أن يكون غطاء الأجزاء المكهربة محكم الغلق مما يمنع وصول الماء لها

شبكةعيونالإخبارية

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