فى مصر فقط طفل اتخطف واتباع ب 200 جنيه و2 كيلو لحمه شاهدوا الفيديو !

فى برنامج يذاع على القاهرة والناس عرضت مشكلة قد تواجه الكثير منا فى البيت والعمل وفى الأسواق تعرفوا على قصة هذه المرأة التى علمت ان ابنها بيع ب 200 جنيه و 2 كيلو لحمة تخيلو هذا ثمن الضنا ؟؟

قصة خطف وبيع الأطفال مسلسل يتكرر كل يوم وكل ساعة فى مصر الى متى سنظل نعانى من هذه المشكلة ؟

تحكى الأم القصة التى بدأت فى شهر رمضان عندما ذهبت بأبنها عبدالله الى العمل فى محل خالها والذى يبيع سبح وسجاد فى الحسين وفجأة يختفى ابنها الذ كان يلعب امامها منذ دقائق .

ذهبت تبحث عنه حتى فاض كيلها فذهبت الى الظابط الذى سرعان ما احضر بائعتين متسولتين لتعترف الواحدة على ابنتها انها اتفقت مع سيدة على بيع طفل ومن هنا تبدأ القصة شاهدوا الفيديو واعرفوا ما حدث والى ما توصلت والدة الطفل المخطوف الت ظلت تعانى لشهور الى ان فقدت الأمل فى رجوع ابنها وها هى تحتضن ملابسه لتشم رائحة عرقه وتفتكر ضحكته واحضانه ..شاهدوا الفيديو

شبكةعيونالإخبارية

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