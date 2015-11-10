ضاحى خلفان لـ"اليوم السابع": مصر ستنتصر والروس يعرفون حقيقة ما حدث للطائرة

قال الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى، إنه سيزور مصر قريبًا فى زيارة شخصية وغير رسمية، لرؤية مشروع قناة السويس الجديدة، ومحور التنمية بالقناة الذى يعتبر" مشروع القرن" فى الشقيقة الكبرى مصر، جاء ذلك ردًا على الدعوة الرسمية التى وجهتها له "اليوم السابع" خلال لقاء خاص فى مجلسه فى دبى الأسبوع الجارى. وأكد خلفان أن المشككين فى محور القناة يجهلون البعد الاستراتيجى له فى تحويل مصر إلى قاعدة اقتصادية ضخمة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وهذا لا يأتى بين يوم وليلة وعدة أشهر، لافتًا إلى أن مشروع المنطقة الحرة بـ"جبل على" الذى أنشأه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم فى نهاية التسعينيات، لم تتضح نتائجه إلا بعد 9 سنوات من إنشائه وإثارة الشكوك حوله وقتها مثلما يحدث مع قناة السويس الآن، رغم تأكيد الدراسات بسلامة المشروع وأهميته الاستراتيجية لدبى وهو ما تحقق بعد ذلك.

وحول تقييمه للأوضاع فى مصر ورؤيته لحادث الطائرة الروسية والاستغلال السياسى له، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام فى دبى أن مصر واجهت أحداثًا مشابهة من قبل واستطاعت الخروج منها منتصرة، قائلا: "وسوف تنتصر مصر"، لافتًا إلى أن الخبراء الروس يعلمون حقيقة سقوط الطائرة بما لديهم من خبرات كبيرة فى هذا المجال، مستبعدًا فى الوقت ذاته سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء بسبب عمل إرهابى أو زرع قنبلة بداخلها.

وأوضح ضاحى خلفان أن جماعة الإخوان ومن يواليها سيستمرون فى نشر الأكاذيب بعد سقوط مشروع الإسلام السياسى فى المنطقة وفشله فى الحكم الرشيد "وبما أنزل الله"- كما ادعوا- فقد حكموا فى مصر والمغرب وتونس ولم ينجحوا فى تقديم الحلول للشعوب التى خدعوها بالتوظيف السياسى للدين وبتصرفاتهم وسلوكياتهم غير السوية، كاشفًا أن حالات " الإلحاد" زادت فى دول خليجية بسبب ما تقوم به "داعش" وتيارات الإسلام السياسى فى المنطقة وارتكابها المذابح ونشرها للتطرف والإرهاب.

واتهم خلفان إيران بالاستمرار فى نشر "التشيع" فى الدول العربية وآخرها فى تونس لإثبات الوجود بعد هزيمة توسعاتها فى اليمن على أيدى قوات التحالف.