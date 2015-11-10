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بالأرقام ..ننشر أعداد المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتوسط فى كل مدينة

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بالأرقام ..ننشر أعداد المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتوسط فى كل مدينة بالأرقام ..ننشر أعداد المتقدمين لحجز وحدات الإسكان المتوسط فى كل مدينة
حصل اليوم السابع على الأرقام التفصيلية وأعداد الحاجزين لكل مدينة فى المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، والتى وصل عدد المتقدمين لها لـ46 ألف مواطن.

وأكدت مصادر مطلعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد المتقدمين لمدينة 6 أكتوبر وصل لـ1800 مواطن، فيما وصل عدد المتقدمين لمدينة الشيخ زايد لـ8000 مواطن، و3500 مواطن لمدينة الشروق.

وأضافت المصادر أن عدد المتقدمين لمدينة بدر وصل لـ300 شخص فقط، ووصل عدد المتقدمين لمدينة القاهرة الجديدة لـ13.500 مواطن، و2000 مواطن لمدينة العاشر من رمضان، و126 مواطن فقط لمدينة السادات، و100 مواطن لمدينة برج العرب، و3200 مواطن لمدينة المنيا الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أن وصل عدد المتقدمين لمدينة مايو والتى يتم طرح وحادت بها فى مشروع الإسكان المتوسط لأول مرة لـ650 مواطن فقط، وتقدم 4000 مواطن، و8600 مواطن لمدينة دمياط الجديدة.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط للحجز والتى تضمنت 25 ألفًا و656 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا، وذلك فى مدن "6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو".

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مصر 365