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مصطفى رزق يغنى من كلمات الشاعرة «كوثر مصطفى» بالساقية الجمعه المقبل

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مصطفى رزق يغنى من كلمات الشاعرة «كوثر مصطفى» بالساقية الجمعه المقبل مصطفى رزق يغنى من كلمات الشاعرة «كوثر مصطفى» بالساقية الجمعه المقبل

 كشف المطرب مصطفى رزق عن إستعداده لتقديم أغنية جديدة من كلمات الشاعرة كوثر مصطفى،وتلحين وتوزيع احمد الصاوى،وذلك بالحفل الذى يحييه فى الثامنة مساء الجمعه13نوفمبر المقبل .

مصطفى سبق و طرح كليب أغنية “مبسوط كتير”، من الألبوم، مع المخرج الدكتور وائل صابر وتصوير حافظ كيلانى ومونتاج أحمد أشرف، والأغنية من ألبوم “فى باب اللوق”،الذى كتب كلماته الشاعر مصطفى الجارحى ،ولحن أغانيه “رزق “بينما تولى إنتاجه وتوزيعه موسيقيا الفنان أحمد الصاوى.

  الالبوم مزيج خاص من موسيقى الجاز والبلوز، بطابع مصرى، و يضم 8 اغاني بخلاف اغنية “باب اللوق”،  وهم :” مبسوط كتير” ، “ياللى ماشية”، “صباح الخير”، “الشوارع”، “مجنون بجد”، “قلبى واسع”، ” شفطة بن”،  و “إزاى إزاى”.

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